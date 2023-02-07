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Дети в Бурятии создают бумагу из старых газет

Дети в Бурятии создают бумагу из старых газет
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Школьникам помогают лесники

В Бичурском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» вместе со специалистами Буйского лесхоза решили изготовить бумагу своими руками.

- Дети увидели этот способ в интернете и решили попробовать самостоятельно изготовить бумагу из старых газет. Мы измельчили старые газеты на мелкие кубики, а затем залили тёплой водой и оставили на два часа, чтобы волокна набухли. Далее мы взбили все блендером, а полученную бумажную массу выложили на ситечко и аккуратно придавили, чтобы убрать лишнюю влагу. Уже сформированные листочки выложили на пелёнку до полного высыхания, - рассказала специалист Буйского лесхоза Любовь Сумцова.

 

Теперь ребята с нетерпением ждут результата своего эксперимента. Полученные листы ребята хотят использовать для творческих работ.

- В основном, листы получаются серого цвета, но мы решили в часть бумажной массы добавить немного красителя, чтобы посмотреть, как они окрасятся. Нам очень понравилось изготавливать бумагу. Так мы сможем внести вклад в экологию родного края, и на своём примере покажем, что можно дать вторую жизнь старым газетам – поделился впечатлениями юный лесники.

Занятия с детьми в Буйском лесхозе проводятся регулярно. Они не только расширяют кругозор подрастающего поколения, но и формируют экологическую культуру, отмечают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

дети экология

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