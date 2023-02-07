В Бурятии состоятся соревнования по спортивному туризму

12 февраля в Улан-Удэ состоятся традиционные открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Турнир проведут в спортзале средней общеобразовательной школы №17.
Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная 1,2,3 классов» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины (2001 год рождения и старше). Участник имеет право выступать только за одну команду.
Программа соревнований
8:00-11:30 - Официальные тренировки (согласно утверждённому графику)
11:00-11:30 - Совещание ГСК с представителями команд
12:00-12:30 - Открытие соревнований
13:00-16:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (лично)
16:00-18:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (связки)
18:30 - Награждение и закрытие
Предварительные заявки принимаются до 12:00 9 февраля на e-mail: [email protected] Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 0+.