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В Бурятии состоятся соревнования по спортивному туризму

В Бурятии состоятся соревнования по спортивному туризму
Общество,  Фото:pixabay.com
Местом проведения станет СОШ №17 Улан-Удэ

12 февраля в Улан-Удэ состоятся традиционные открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Турнир проведут в спортзале средней общеобразовательной школы №17.

Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная 1,2,3 классов» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины (2001 год рождения и старше). Участник имеет право выступать только за одну команду.

Программа соревнований

8:00-11:30 - Официальные тренировки (согласно утверждённому графику)
11:00-11:30 - Совещание ГСК с представителями команд
12:00-12:30 - Открытие соревнований
13:00-16:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (лично)
16:00-18:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (связки)
18:30 - Награждение и закрытие

Предварительные заявки принимаются до 12:00 9 февраля на e-mail: [email protected] Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение: 0+.

спортивный туризм Бурятия спорт соревнования

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