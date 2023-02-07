В Бурятии состоятся соревнования по спортивному туризму



8:00-11:30 - Официальные тренировки (согласно утверждённому графику)

11:00-11:30 - Совещание ГСК с представителями команд

12:00-12:30 - Открытие соревнований

13:00-16:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (лично)

16:00-18:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (связки)

18:30 - Награждение и закрытие



Предварительные заявки принимаются до 12:00 9 февраля на e-mail:



Возрастное ограничение: 0+.



8:00-11:30 - Официальные тренировки (согласно утверждённому графику)11:00-11:30 - Совещание ГСК с представителями команд12:00-12:30 - Открытие соревнований13:00-16:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (лично)16:00-18:00 - Дистанция пешеходная – 1, 2, 3 классы (связки)18:30 - Награждение и закрытиеПредварительные заявки принимаются до 12:00 9 февраля на e-mail: [email protected] Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

12 февраля в Улан-Удэ состоятся традиционные открытые соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях памяти С.У. Путина. Турнир проведут в спортзале средней общеобразовательной школы №17.Соревнования проводятся на дистанциях «Пешеходная 1,2,3 классов» по личному зачёту по возрастным группам: мальчики и девочки 10-11 лет, мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-21 года, мужчины и женщины (2001 год рождения и старше). Участник имеет право выступать только за одну команду.