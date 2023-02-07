Ему предоставили на выбор несколько вариантов жилья
В Забайкальском крае не осталось ни одного обманутого дольщика. Последний пострадавший от недобросовестного застройщика недавно получил свою квартиру.
- Теперь все дольщики, оказавшиеся в ситуации, когда застройщик не предоставил квартиру по договору долевого участия, получили жилые помещения из жилищного фонда региона, - сообщается на сайте правительства Забайкалья.
Руководитель департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров уточнил, что последний пострадавший дольщик выбрал меру государственной поддержки в виде предоставления в собственность жилого помещения.
- Надо сказать, что прежде, чем он определился с выбором, ему был предложен ряд квартир во вновь построенных жилищных комплексах. Поскольку у дольщика было оплачено 29 квадратных метра, с его стороны затянулся выбор варианта квартиры. Сейчас этот соинвестор определился - выбрал помещение площадью 39,2 квадратных метра с доплатой. Наши специалисты начали процедуру оформления этого жилого помещения в собственность гражданину, - отметил руководитель Быстров.
С 2016 года обманутым дольщикам в регионе было предоставлено 132 квартиры.
Также в Забайкальском крае продолжается оказание мер государственной поддержки пострадавшим приобретателям в виде однократного предоставления в собственность бесплатно земельных участков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии осталось достроить последний долгострой – ЖК «Проспект». После этого проблема обманутых дольщиков также будет решена.
Последний в Забайкалье обманутый дольщик получил свою квартиру
Общество, Фото:
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