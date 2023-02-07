07 февраля

06 февраля

Популярное

В Бурятии ветеран труда отметила 101-й день рождения

В Бурятии ветеран труда отметила 101-й день рождения
Общество,  Фото:группа «Кабанск-инфо.24/7»
В Кабанском районе поздравили старейшую жительницу села Оймур

В Бурятии 6 февраля 101-й день рождения отметила старейшая жительница села Оймур Ксения Ивановна Карнышева.

- Поздравляем с 101-летним днём рождения! Желаем тёплых и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого уважения и благополучия, доброты души и счастья, верного здоровья и отличного самочувствия, - поздравили именинницу родные и близкие.

В семье её родителей Темниковых Ивана Осиповича и Мавры Фёдоровны было девять детей. В юном возрасте Ксения Ивановна начала помогать родителям выполнять домашнюю работу. В 12 лет она разносила почту. Перед войной работала в колхозе, где с другими детьми садила, полола и убирала овощи. С марта 1941 года начала работать в сельсовете финансовым работником, собирала налоги. Затем её назначили секретарём комсомольской организации: в годы Великой Отечественной войны комсомольцы организовывали «Красные обозы».

В послевоенные годы именинница работала секретарём, счетоводом, кассиром, продавцом, заведовала хлебопекарней. Перед пенсией работала в магазине «Книги».

За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна неоднократно награждена почётными грамотами, является «Ветераном труда», награждена нагрудным знаком «Почётный донор СССР».

Вместе со своим мужем, участником Великой Отечественной войны Фёдором Григорьевичем Карнышевым воспитали 3 детей. Ксения Ивановна счастливая бабушка 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков. Об этом сообщает «Кабанск-инфо. 24/7».
долгожитель Бурятия Кабанский район ветеран труда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определились чемпионы по баскетболу
В Бурятии определились чемпионы по баскетболу
Общество, 07.02.2023
Победители примут участие в окружных соревнованиях
В районе Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
В районе Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
Общество, 07.02.2023
Она появилась на стене школы в селе Сотниково
В Бурятии разыграли кубок по волейболу
В Бурятии разыграли кубок по волейболу
Общество, 07.02.2023
Победителем стала команда БГУ
Самбисты Бурятии стали призёрами чемпионата УФСИН
Самбисты Бурятии стали призёрами чемпионата УФСИН
Общество, 07.02.2023
Спортсмены завоевали две медали
В Бурятии назвали победителей конкурса «Баатар. Дангина»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Баатар. Дангина»
Общество, 07.02.2023
Обладателям гран-при вручены поясные гарнитуры и короны ручной работы
Тхэквондисты Бурятии стали лучшими на Дальнем Востоке
Тхэквондисты Бурятии стали лучшими на Дальнем Востоке
Общество, 07.02.2023
На прошедших соревнованиях они завоевали около 200 медалей
Бурятский онкодиспансер признан лучшим в России
Бурятский онкодиспансер признан лучшим в России
Общество, 07.02.2023
Награждение состоялось на сцене Кремлёвского дворца
Жители Бурятии опять спорят в соцсетях из-за математического примера
Жители Бурятии опять спорят в соцсетях из-за математического примера
Общество, 07.02.2023
Они разделились на два противоположных лагеря
Улан-удэнец взыскал с работодателя компенсацию вреда за профзаболевание
Улан-удэнец взыскал с работодателя компенсацию вреда за профзаболевание
Общество, 07.02.2023
Работая много лет на предприятии, мужчина утратил профессиональную работоспособность на 30 процентов
В Бурятии родственникам третий год запрещают навещать психбольных из-за COVID-19
В Бурятии родственникам третий год запрещают навещать психбольных из-за COVID-19
Общество, 07.02.2023
В Минздраве заявили, что «болезнь никуда не делась»
В Бурятии обнаружили пять сельхозучастков, заросших деревьями
В Бурятии обнаружили пять сельхозучастков, заросших деревьями
Общество, 07.02.2023
Правообладателям выданы предостережения
В России разработали новый порядок проведения ЕГЭ
В России разработали новый порядок проведения ЕГЭ
Общество, 07.02.2023
Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^