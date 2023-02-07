В Кабанском районе поздравили старейшую жительницу села Оймур
В Бурятии 6 февраля 101-й день рождения отметила старейшая жительница села Оймур Ксения Ивановна Карнышева.
- Поздравляем с 101-летним днём рождения! Желаем тёплых и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого уважения и благополучия, доброты души и счастья, верного здоровья и отличного самочувствия, - поздравили именинницу родные и близкие.
В семье её родителей Темниковых Ивана Осиповича и Мавры Фёдоровны было девять детей. В юном возрасте Ксения Ивановна начала помогать родителям выполнять домашнюю работу. В 12 лет она разносила почту. Перед войной работала в колхозе, где с другими детьми садила, полола и убирала овощи. С марта 1941 года начала работать в сельсовете финансовым работником, собирала налоги. Затем её назначили секретарём комсомольской организации: в годы Великой Отечественной войны комсомольцы организовывали «Красные обозы».
В послевоенные годы именинница работала секретарём, счетоводом, кассиром, продавцом, заведовала хлебопекарней. Перед пенсией работала в магазине «Книги».
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна неоднократно награждена почётными грамотами, является «Ветераном труда», награждена нагрудным знаком «Почётный донор СССР».
Вместе со своим мужем, участником Великой Отечественной войны Фёдором Григорьевичем Карнышевым воспитали 3 детей. Ксения Ивановна счастливая бабушка 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков. Об этом сообщает «Кабанск-инфо. 24/7».
В Бурятии ветеран труда отметила 101-й день рождения
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