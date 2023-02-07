В Бурятии родственникам третий год запрещают навещать психбольных из-за COVID-19

В Минздраве заявили, что «болезнь никуда не делась»







- Все же ограничения по COVID-19 сняли, а у них уже третий год нет посещений. Или им так проще – на прогулку не выводят, визитов нет. На что тогда там работники? А больные лежат там не одну неделю, – возмущаются родственники.



В Минздраве Бурятии пояснили: разрешение на встречи с пациентами учреждения, которое является филиалом республиканского психоневрологического диспансера (РПНД), даётся в зависимости от состояния их здоровья. С этим вопросом посоветовали обратиться к главному врачу РПНД или к заведующей филиалом.



- Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, болезнь никуда не делась. Помимо него, опасность представляет грипп. Поэтому введённые ограничения не сняты. По этим же причинам, а также из-за недавних низких температур прогулки на свежем воздухе были ограничены, – отметили в ведомстве.



На днях в группе «Заиграево-инфо.24/7» рассказали, что в Новобрянской психиатрической больнице по каким-то причинам нельзя навещать пациентов. Их близкие поинтересовались, с чем связано это табу.