В Бурятию прилетела окольцованная птичка из Монголии

Общество, Фото: Байкальский заповедник

«Мы давно надеялись на «обмен» окольцованными птицами, и вот это случилось!» - радуются орнитологи



На станции кольцевания птиц «Байкальская» в Бурятии подвели итоги 2022 года. Отчёт сдадут в центр кольцевания птиц России (Москва).



Орнитологи и волонтёры Байкальского заповедника с ноября по январь занимались переводом бумажных ведомостей кольцевания в электронный вариант, их последующей проверкой и подведением итогов за прошедший сезон.



В 2022 году станция кольцевания птиц ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» работала 177 дней – с 16 апреля по 10 октября. Как и прежде, орнитологам заповедника в их нелёгком труде помогали волонтёры и коллеги. Команда станции кольцевания в прошедшем сезоне состояла из 25 человек. Четверо из них, наравне со штатными сотрудниками, организовывали работу и быт станции, кольцевали птиц и были провожатыми в увлекательный мир пернатых для всех посетителей станции.



За прошедший сезон на станции было окольцовано 5309 птиц 99 видов. По количеству окольцованных особей лидирует длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus) – 846 птиц, на втором месте синехвостка (Tarsiger cyanurus) – 433 особи, на третьем месте сибирский жулан (Lanius cristatus) – 365 особей.



«Призовое» место досталось жулану в неравной борьбе: ему на хвост наступала самая маленькая птица, кольцуемая на станции – корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus) – 324 особи за сезон. Средний вес 1 корольковой пеночки составляет всего 5,9 грамм (минимальный – 4,5 г), тогда как у сибирского жулана – 31,6 грамм (минимальный – 26,5 г). При этом, несмотря на существенную разницу в размерах, оба вида зимуют в Юго-Восточной Азии. Однако жулан предпочитает зимовать в Индии, Таиланде, Вьетнаме и на Филлиппинах, а корольковая пеночка – в юго-восточной части Китая, в Мьянме и Таиланде.



- Самое главное событие прошедшего сезона, то, чего с нетерпением и надеждой ждут все кольцеватели – это поимка птицы из другой страны! Самец седоголовой овсянки (Emberiza spodocephala), окольцованный в сентябре 2019 года в Монголии на станции кольцевания Хурх, попался в наши сети 2 сентября. Станция кольцевания на реке Хурх работает с 2015 года и это ближайшая к нам станция кольцевания. Мы давно надеялись на «обмен» окольцованными птицами и вот наконец это случилось! – рассказала научный сотрудник-орнитолог ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Валентина Анисимова.



Кроме того, список видов станции кольцевания «Байкальская» в прошедшем сезоне пополнился на один вид. В мае в сети орнитологов попалась мухоловка-пеструшка, первая и последняя регистрация которой в окрестностях Байкальского заповедника была в 1974 году.



- После 11 лет работы станции кольцевания орнитологов не просто удивить, однако у птиц есть крылья, и они способны периодически оказываться в неожиданных, несвойственных им местах. В общем, в жизни орнитологов Байкальского заповедника приятные сюрпризы случаются регулярно, даже по прошествии стольких лет работы, - подытожили в «Байкальском заповеднике».



Итоги сезона-2022 в цифрах:



5309 птиц окольцовано за сезон

1867 птиц окольцевали в сентябре (в остальные месяцы в 2-3 раза меньше)

900 граммов – вес самой большой окольцованной птицы (тетеревятник)

376 мм – самая большая длина крыла (канюк)

177 дней работала станция кольцевания «Байкальская»;

202 птицы – максимальное количество птиц, окольцованных за 1 день

99 кг – общий вес всех окольцованных птиц

41 мм – самая маленькая длина крыла (корольковая пеночка)

20 часов – продолжительность одного рабочего дня на станции в июне и июле

4,7 грамм – вес самой маленькой окольцованной птицы (корольковая пеночка)

1,9 кг – общий вес всех (324) корольковых пеночек, окольцованных за сезон

1 птица с кольцом из Монголии.

