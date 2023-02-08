В Бурятии проведут лесной конкурс «Подрост»

Региональный этап состоится 10 февраля



10 февраля в Бурятии пройдёт региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). Мероприятие состоится в стенах Бурятской сельхозакадемии.



В этом году конкурс проводится по нескольким номинациям в зависимости от возрастной группы. Учащиеся общеобразовательных организаций посоревнуются в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений» и «Проектная природоохранная деятельность». Среди обучающихся профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля и образовательных организаций высшего образования: выберут «Лучшую опытно-исследовательскую работу студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля». Для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного хозяйства и природоохранных организаций, руководителей школьных лесничеств предусмотрена номинация «Школьные лесничества — программно-методическое сопровождение деятельности».



- Мероприятие собирает участников, вовлечённых в исследования и проявляющих интерес к лесной отрасли. Многие конкурсанты в будущем становятся исследователями, специалистами лесных отраслей, - сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

