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Школьники Улан-Удэ агитируют за раздельный сбор мусора

Школьники Улан-Удэ агитируют за раздельный сбор мусора
Общество, 
В видеоролике ребята поделились экосоветами на каждый день

В Улан-Удэ учащиеся дома творчества «Форус» и школы № 1 Улан-Удэ выпустили социальный видеоролик «Экологические советы на каждый день».

Ролик посвящён теме раздельного сбора отходов. Ученики подробно объяснили, как правильно сортировать один из самых распространённых видов мусора – бумагу.

К примеру, такие простые правила рекомендуется соблюдать каждый день:

- Сдавать макулатуру на переработку;
- Дома для удобства можно собирать макулатуру в бумажный пакет, и приносить в школу на акцию по сбору макулатуры;

К макулатуре относятся: газеты, журналы, тетради, книги, упаковочный картон и обычный картон. К макулатуре не относятся: тетрапакеты, одноразовые бумажные стаканчики, и упаковка из-под яиц.

- Будущее земли зависит от тебя! – таким лозунгом одноимённого экологического движения завершили свой ролик школьники.

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