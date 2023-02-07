В видеоролике ребята поделились экосоветами на каждый день
В Улан-Удэ учащиеся дома творчества «Форус» и школы № 1 Улан-Удэ выпустили социальный видеоролик «Экологические советы на каждый день».
Ролик посвящён теме раздельного сбора отходов. Ученики подробно объяснили, как правильно сортировать один из самых распространённых видов мусора – бумагу.
К примеру, такие простые правила рекомендуется соблюдать каждый день:
- Сдавать макулатуру на переработку;
- Дома для удобства можно собирать макулатуру в бумажный пакет, и приносить в школу на акцию по сбору макулатуры;
К макулатуре относятся: газеты, журналы, тетради, книги, упаковочный картон и обычный картон. К макулатуре не относятся: тетрапакеты, одноразовые бумажные стаканчики, и упаковка из-под яиц.
- Будущее земли зависит от тебя! – таким лозунгом одноимённого экологического движения завершили свой ролик школьники.
Школьники Улан-Удэ агитируют за раздельный сбор мусора
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