Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Широкая Масленица»

Акция проводится по трём номинациям:







Возрастное ограничение 6+



С 20 по 26 февраля состоится всероссийская акция «Широкая Масленица», сообщается на сайте министерства культуры Бурятии.- Масленичная песня- Масленичная кукла-чучело- Устное творчество (сказки, стихи, пословицы, поговорки, легенды и т.п. на тему масленицы).Участники должны снять видеоролик и выложить работу в социальной сети ВКонтакте с хештегом #масленицакдш.В онлайн-акции могут принять ученики 1-11 классов в возрасте до 17 лет. В момент проведения акции профиль участника должен быть открытым. В публикации нужно указать регион, свою фамилию и имя, номинацию.- В номинации «Масленичная кукла-чучело» можно выложить фото или видео с процессом изготовления куклы. В номинациях «Масленичная песня» и «Устное творчество» будет оцениваться исполнительское мастерство участника, - уточнили организаторы конкурса-акции.Победителей объявят 13 марта. По итогам конкурса члены экспертной комиссии отберут по 10 лидеров в каждой номинации. Лучшие 30 работ будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф, их авторов отметят сертификатами победителей и памятными подарками.Организаторами выступают Центр культурных стратегий и проектного управления, Российский фонд культуры.