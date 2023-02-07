Спортсмены завоевали две медали
В Рязани с 31 января по 2 февраля прошёл чемпионат ФСИН России по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин. В соревнованиях приняло участие 53 команды из 50 регионов России.
Сотрудники УФСИН России по Бурятии стали призёрами чемпионата. Инспектор филиала по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции Екатерина Турунхаева стала второй в спортивном самбо в весовой категории свыше 80 кг.
Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 Мэргэн Гармажапов занял третье место в боевом самбо в весовой категории до 58 кг.
Всего в чемпионате в составе сборной команды УФСИН Бурятии участвовали девять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Самбисты Бурятии стали призёрами чемпионата УФСИН
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