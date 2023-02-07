В Бурятии насчитали более 500 детских садов

Десятая часть ДОУ являются частными
Благодаря национальному проекту «Демография» за последние четыре года в регионе появилось 25 ДОУ на 6240 мест. В 2023-ем начнётся строительство 19 новых садиков, рассчитанных почти на 3000 дошколят.
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Десятая часть ДОУ являются частными
Благодаря национальному проекту «Демография» за последние четыре года в регионе появилось 25 ДОУ на 6240 мест. В 2023-ем начнётся строительство 19 новых садиков, рассчитанных почти на 3000 дошколят.
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