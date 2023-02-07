В Бурятии насчитали более 500 детских садов

Десятая часть ДОУ являются частными





В Бурятстате подсчитали, сколько детских садов сегодня работают в Бурятии. Как выяснилось, 512. Большинство из них – 452 – находятся в муниципальной собственности, а семь – в федеральной и государственной. Ещё 53 дошкольных учреждения являются частными.Благодаря национальному проекту «Демография» за последние четыре года в регионе появилось 25 ДОУ на 6240 мест. В 2023-ем начнётся строительство 19 новых садиков, рассчитанных почти на 3000 дошколят.