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В Бурятии насчитали более 500 детских садов

В Бурятии насчитали более 500 детских садов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Десятая часть ДОУ являются частными

В Бурятстате подсчитали, сколько детских садов сегодня работают в Бурятии. Как выяснилось, 512. Большинство из них – 452 – находятся в муниципальной собственности, а семь – в федеральной и государственной. Ещё 53 дошкольных учреждения являются частными.

Благодаря национальному проекту «Демография» за последние четыре года в регионе появилось 25 ДОУ на 6240 мест. В 2023-ем начнётся строительство 19 новых садиков, рассчитанных  почти на 3000 дошколят. 
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