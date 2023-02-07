07 февраля

06 февраля

Популярное

В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны

В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
Выбрать инструменты помог музыкант из Питера

Учащиеся Тарбагатайской детской школы искусств (ДШИ) по классу баяна и гармони на днях получили новые баяны «Юпитер». Эта марка считается одной из лучших на российском рынке.
 
Выбрать инструменты помог музыкант из Питера. За помощь его поблагодарила преподаватель ДШИ Надежда Ведерникова.
 
- Выражаем огромную благодарность Александру Николаевичу Сироткину – музыканту дуэта баянистов SibDu из Санкт-Петербурга – за помощь в выборе инструментов и спонсорам – за финансовую поддержку и вклад для детей, – цитируют её в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
музыкальный инструмент

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Последний в Забайкалье обманутый дольщик получил свою квартиру
Последний в Забайкалье обманутый дольщик получил свою квартиру
Общество, 07.02.2023
Ему предоставили на выбор несколько вариантов жилья
В Бурятии сняли видео о красоте зимнего Байкала
Общество, 07.02.2023
Ролик называется «Вдоль лазурного хребта»
В Бурятии насчитали более 500 детских садов
В Бурятии насчитали более 500 детских садов
Общество, 07.02.2023
Десятая часть ДОУ являются частными
В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны
В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны
Общество, 07.02.2023
Выбрать инструменты помог музыкант из Питера
В Бурятию прилетела окольцованная птичка из Монголии
В Бурятию прилетела окольцованная птичка из Монголии
Общество, 07.02.2023
«Мы давно надеялись на «обмен» окольцованными птицами, и вот это случилось!» - радуются орнитологи
Школьники Улан-Удэ агитируют за раздельный сбор мусора
Школьники Улан-Удэ агитируют за раздельный сбор мусора
Общество, 07.02.2023
В видеоролике ребята поделились экосоветами на каждый день
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Широкая Масленица»
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Широкая Масленица»
Общество, 07.02.2023
Можно спеть масленичную песню, изготовить куклу, и рассказать сказку
В войсках Восточного военного округа провели единый день инженерной подготовки
В войсках Восточного военного округа провели единый день инженерной подготовки
Общество, 07.02.2023
Военнослужащие на практике выполнили действия по установке противопехотного и противотанкового минного поля
В Бурятии объединят два соцучреждения
В Бурятии объединят два соцучреждения
Общество, 07.02.2023
Центр социальной поддержки населения решили реорганизовать
Медикам в Бурятии начали перечислять новые спецвыплаты
Медикам в Бурятии начали перечислять новые спецвыплаты
Общество, 07.02.2023
Их получили уже 894 сотрудника медучреждений
В Улан-Удэ встретились с известными музыковедами из Монголии и Санкт-Петербурга
В Улан-Удэ встретились с известными музыковедами из Монголии и Санкт-Петербурга
Общество, 07.02.2023
На встречу пришли преподаватели и студенты колледжа искусств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^