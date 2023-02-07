В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны

Выбрать инструменты помог музыкант из Питера







Выбрать инструменты помог музыкант из Питера. За помощь его поблагодарила преподаватель ДШИ Надежда Ведерникова.



- Выражаем огромную благодарность Александру Николаевичу Сироткину – музыканту дуэта баянистов SibDu из Санкт-Петербурга – за помощь в выборе инструментов и спонсорам – за финансовую поддержку и вклад для детей, – цитируют её в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



Учащиеся Тарбагатайской детской школы искусств (ДШИ) по классу баяна и гармони на днях получили новые баяны «Юпитер». Эта марка считается одной из лучших на российском рынке.