В Бурятии учащимся детской школы искусств вручили новые баяны

Выбрать инструменты помог музыкант из Питера
Учащиеся Тарбагатайской детской школы искусств (ДШИ) по классу баяна и гармони на днях получили новые баяны «Юпитер». Эта марка считается одной из лучших на российском рынке.
Выбрать инструменты помог музыкант из Питера. За помощь его поблагодарила преподаватель ДШИ Надежда Ведерникова.
- Выражаем огромную благодарность Александру Николаевичу Сироткину – музыканту дуэта баянистов SibDu из Санкт-Петербурга – за помощь в выборе инструментов и спонсорам – за финансовую поддержку и вклад для детей, – цитируют её в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
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Выбрать инструменты помог музыкант из Питера
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