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Беспалого улан-удэнца оштрафовали за поход в лес и оставили его без дров

Беспалого улан-удэнца оштрафовали за поход в лес и оставили его без дров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
У инвалида разом забрали половину пенсии

Ещё осенью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Улан-Удэ без пальцев на обеих руках, который является инвалидом второй группы. Мужчина сообщил омбудсмену, что с него взыскали штраф за нахождение в лесу во время действия особого противопожарного режима.
 
Средства удержали из пенсии нашего земляка, которую он получил в октябре. Она была вдвое меньше, чем обычно. Тогда-то и выяснилось, что у улан-удэнца имеется задолженность перед республиканским управлением МЧС по постановлению по делу об административном правонарушении. В итоге инвалид не смог запастись дровами на зиму – денег на них просто не хватило.

Само постановление датируется 20 июля. В нём говорится, что в тот день в 15 часов 10 минут мужчина находился в лесу – в 350 метрах к западу от Этнографического музея, хотя прогулки в лесу во время противопожарного режима строго запрещены. Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.
 
Сам инвалид заявил, что в лесу он в это время не был и что протокол составили без его ведома. Юлия Жамбалова решили разобраться в ситуации и инициировала прокурорскую проверку.
 
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ принесла протест на постановление. Кроме того, омбудсмен посодействовала улан-удэнцу с получением дров на зиму, а накололи их местные волонтёры.
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