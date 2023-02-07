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Жители Улан-Удэ активно пользуются «гаражной амнистией»

Жители Улан-Удэ активно пользуются «гаражной амнистией»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она продлится до 1 сентября 2026 года

885 земельных участков под неоформленными капитальными гаражами бесплатно оформили в собственность улан-удэнцы в 2022 году. Об этом сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.

По условиям «гаражной амнистии» при регистрации прав собственности «с нуля» оформление прав на земельные участки осуществляется одновременно с регистрацией прав на гаражные боксы. В 2022 году была обеспечена государственная регистрация прав граждан на 938 таких земельных участков и гаражных боксов.

Как сообщал «Байкал-Daily», «гаражная амнистия» — это упрощённый порядок оформления прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Амнистия действует с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026-го.

- Чтобы попасть под действие «гаражной амнистии», объект должен соответствовать следующим условиям. Во-первых, гараж должен быть возведён до 30 декабря 2004 года (до введения в действие действующего Градостроительного кодекс). Во-вторых, гараж должен быть капитальным, то есть иметь прочную связь с землёй. В-третьих, гараж не должен быть признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления. Не попадают под «амнистию» самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекс, - поясняла ранее заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефёдова.

По закону органы местного самоуправления, государственной власти обязаны предоставить земельный участок под гараж в собственность бесплатно.


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