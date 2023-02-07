Медикам в Бурятии начали перечислять новые спецвыплаты

Их получили уже 894 сотрудника медучреждений







Речь идёт в целом о 31 учреждении, перечень которых определили в Минздраве Бурятии. Накануне там приступили к загрузке реестров специалистов, имеющих право на такую поддержку. Деньги за январь (всего – пять с лишним миллионов рублей) перечислили уже 894 сотрудникам. Остальным их переведут в течение семи рабочих дней – по мере поступления и проверки реестров, рассказали в отделении социального фонда России по Бурятии.



Ничего предпринимать для этого не нужно – средства предоставят автоматически. Рассчитывать на поддержку вправе медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер назначенных выплат медики смогут увидеть в личном кабинете на сайте Госуслуг. Чтобы они могли уточнить, кому положены деньги, в Минздраве Бурятии запустили специальную горячую линию 8 (3012) 21-40-74.