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В Улан-Удэ ребёнку провели сразу две операции одновременно

В Улан-Удэ ребёнку провели сразу две операции одновременно
Общество,  Фото:ДРКБ
Во время хирургических манипуляций мальчик спал

В детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ семилетнему мальчику провели сразу две операции одновременно.

Юный пациент перенёс две операции на ЛОР-органах: ему удалили аденоиды в носу и гипертрофированные (увеличенные) глоточные миндалины.


В это время мальчик крепко спал в медикаментозном сне. Наркоз не дал почувствовать весьма неприятные процедуры. Когда ребёнок проснулся в палате около мамы, всё уже было позади, отмечаются в больнице.

- Операцию провели утром, она продлилась не больше часа. Потом ребёнок спокойно отошёл от наркоза. Он даже начал кушать, всё хорошо, - рассказала мама юного пациента.

Проведение сразу операции стало возможно благодаря современному оборудованию, которым оснащено оториноларингологичнское отделение детской республиканской клинической больницы. Здесь оборудована специализированная операционная для вмешательств на ЛОР-органах с видеоэндоскопической стойкой. Сегодня всё детали своих манипуляций на мельчайших органах внутреннего уха хирург видит на видеомониторе.

Для удаления аденоидов используется шейверная технология. Хирург чётко во время операции видит, в каком месте и сколько он удалил ткани. А совсем недавно врачи удаляли аденоиды, полагаясь только на видимое глазом операционное поле.

Специалисты больницы ежедневно проводят по пять-семь плановых операций, плюс - экстренные вмешательства. Всего за год проведено более 1,5 тысяч операций.

Вчера ребёнка выписали домой. 
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