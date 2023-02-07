В Бурятии пройдёт турнир по «Шагай наадан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся в селе Кырен



23 февраля в Тункинском районе Бурятии пройдёт открытый районный турнир по бурятской народной игре «Шагай наадан». Соревнования проведут в ангаре национального парка «Тункинский» в селе Кырен в рамках празднования Белого месяца и столетия района.



К участию допускаются дети 10-13 лет, 14-17 лет, взрослые от 18 лет и старше. Состав команды неограниченный.



- Участникам необходимо прибыть на соревнование в национальной одежде, иметь свой шагай. Будет разыгрываться два вида «Шагай наадан»: «Няhалалга» (щёлканье) и «Шүүрэлгэ» (подбрасывание). Правила каждого вида игры подробно описаны в положении. Предварительные заявки на участие принимаются до 23 февраля, - отметили в оргкомитете турнира.



Программа



23 февраля

10:30-11:30 – Регистрация участников

11:30-12:00 – Торжественное открытие

12:00-14:00 – Предварительные игры

14:00-14:30 – Обед

14:30-16:00 – Финальные игры

16:00-17:00 – Награждение участников

17.00-17-30 - Торжественное закрытие



Участники, занявшие призовые места в личном зачёте награждаются дипломами, медалями и специальными призами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».



Возрастное ограничение: 6+.

