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В Бурятии пройдёт турнир по «Шагай наадан»

В Бурятии пройдёт турнир по «Шагай наадан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся в селе Кырен

23 февраля в Тункинском районе Бурятии пройдёт открытый районный турнир по бурятской народной игре «Шагай наадан». Соревнования проведут в ангаре национального парка «Тункинский» в селе Кырен в рамках празднования Белого месяца и столетия района.

К участию допускаются дети 10-13 лет, 14-17 лет, взрослые от 18 лет и старше. Состав команды неограниченный.

- Участникам необходимо прибыть на соревнование в национальной одежде, иметь свой шагай. Будет разыгрываться два вида «Шагай наадан»: «Няhалалга» (щёлканье) и «Шүүрэлгэ» (подбрасывание). Правила каждого вида игры подробно описаны в положении. Предварительные заявки на участие принимаются до 23 февраля, - отметили в оргкомитете турнира.

Программа

23 февраля
10:30-11:30 – Регистрация участников
11:30-12:00 – Торжественное открытие
12:00-14:00 – Предварительные игры
14:00-14:30 – Обед
14:30-16:00 – Финальные игры
16:00-17:00 – Награждение участников
17.00-17-30 - Торжественное закрытие

Участники, занявшие призовые места в личном зачёте награждаются дипломами, медалями и специальными призами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Тункинский район шагай наадан спорт национальные виды спорта

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