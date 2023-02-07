К такой договорённости пришли руководители организаций
Осуждённые из исправительной колонии №1, что находится в Гусиноозёрске, изготовят мебель для актового зала в районном отделе полиции.
- Прошло совместное совещание начальника отдела МВД России по Георгия Бадмаева и руководства исправительной колонии№1. В ходе встречи обсудили возможные направления взаимодействия, а также намечены планы по производству корпусной мебели для актового зала отдела МВД по Селенгинскому району, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Исправительные учреждения республики уже не раз получали заказы на производство различной продукции для различных органов власти.
В Бурятии осуждённые изготовят мебель для актового зала отдела полиции
Общество, Фото:
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