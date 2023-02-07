В Бурятии осуждённые изготовят мебель для актового зала отдела полиции

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

К такой договорённости пришли руководители организаций



Осуждённые из исправительной колонии №1, что находится в Гусиноозёрске, изготовят мебель для актового зала в районном отделе полиции.



- Прошло совместное совещание начальника отдела МВД России по Георгия Бадмаева и руководства исправительной колонии№1. В ходе встречи обсудили возможные направления взаимодействия, а также намечены планы по производству корпусной мебели для актового зала отдела МВД по Селенгинскому району, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Исправительные учреждения республики уже не раз получали заказы на производство различной продукции для различных органов власти.



