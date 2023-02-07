В Улан-Удэ приедет ансамбль имени Людмилы Зыкиной

Жителям и гостям Бурятии представят программу «Голоса эпохи»



В Бурятии выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Концерт пройдёт 30 марта в Русском драмтеатре.



В программу «Голоса эпохи» (музыкальные портреты легендарных артистов, композиторов и поэтов XX века) вошли произведения из репертуара Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Валентины Толкуновой, Майи Кристалинской, Анны Герман и Людмилы Гурченко, среди которых такие песенные шедевры, как «Поговори со мною, мама», «Цветы России», «Если б не было войны», «Баллада о матери», «За окошком свету мало», «Саша, ты помнишь наши встречи», «Челита», «А он мне нравится», «Твои следы», «Течёт Волга», «Оренбургский платок», «Эх, Андрюша», а также инструментальные композиции в исполнении ансамбля.



Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дмитриенко. Солистка — победитель международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада» Ирина Крутова.



- Созданный в 1977 году по инициативе великой русской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной, «музыкальное крещение» ансамбль получил в легендарном Карнеги-холле в США. За свою историю «Россия» выступил на пяти континентах, записал более 40 компакт-дисков и пластинок. В течение 30 лет ансамбль во главе с Людмилой Зыкиной был одним из ведущих гастролирующих коллективов страны, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Возрастное ограничение: 6+.

