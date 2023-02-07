Лидер российских буддистов нашёл объяснение пожару в Иволгинском дацане

Хамбо Лама связал его с уходящим годом Тигра







Когда они прибыли на место, в отдельно стоящем цехе по обработке шерсти и овечьих шкур было сильное задымление. Огонь ликвидировали. Обошлось без пострадавших, сообщили ранее в республиканском агентстве ГО и ЧС.







Глава БТСР Хамбо лама Дамба Аюшеев рассказал о возгорании в своём telegram-канале. Лидер российских буддистов связал произошедшее с «жёстким», по его словам, учением ламы Галшиева, которое опубликовал в Telegram за несколько часов до пожара.



- Вот видите, как в мире всё взаимосвязано. Стоило мне выложить самое жёсткое учение ламы Галшиева, так у нас случился пожар. Сгорело сушильное отделение в цехе по выделке кожи, а из оборудования обгорел только барабан для размягчения шкуры. Рабочих в помещении не было, так что всё нормально обошлось, – подчеркнул Хамбо лама Дамба Аюшеев.



А ещё он объяснил пожар в цехе тем, что заканчивается год Тигра.



- Поэтому будьте бдительны, а то тигр возьмёт и хвостом ещё стеганёт. Так говорят наши астрологи, – добавил глава Буддийской традиционной Сангхи России.













- Мне так кажется, я этого жду, – подчеркнул он. – Обычно концовка года бывает разрушительной. То, что в течение него не произошло, начинает накапливаться и выплёскиваться. У меня есть смутные очертания, но картинка ещё не сложилась.





Ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) предрёк значимые события под занавес 2022 года. Он заявил: «на сцену выйдет и окажет своё воздействие на ход глобальных событий какая-нибудь тропическая страна вроде Индии».- Мне так кажется, я этого жду, – подчеркнул он. – Обычно концовка года бывает разрушительной. То, что в течение него не произошло, начинает накапливаться и выплёскиваться. У меня есть смутные очертания, но картинка ещё не сложилась.