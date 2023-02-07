Новорождённых называли Максимус, Один, Олаф-Ливан, Весна, Эллада и Марион-Леа
За 2022 год на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС зарегистрировано 24753 актовых записи о рождении, из них мальчиков – 12786, девочек – 11967, 279 двоен и 3 тройни.
Лидерами среди популярных мужских имён остаются вот уже несколько лет: Артём (602), Александр (515) и Михаил (467). Далее следуют имена Матвей (388), Роман (369), Дмитрий (365), Тимофей (360), Иван (336), Максим (336), Лев (323).
У девочек по-прежнему первое место занимает София (585). На втором месте расположилось имя Ева (457), которое в 2021 году было на седьмом месте. Третье место занимает имя Виктория (406), далее идут имена Анна (378), Варвара (371), Алиса (366), Мария (340), Полина (319), Милана (317), Ксения (310).
К редким и интересным именам среди мальчиков относятся Марсель, Витим, Енисей, Саян, Сократ, Радна, Доминик, Булат, Ерофей, Алмаз, Мэлс, Август, Авдей, Алтай, Лавр, Максимус, Один, Одиссей, Олаф-Ливан, Спартак.
Для девочек редкими именами стали Луна, Ясна, Саяна, Тиффани, Аглая, Златослава, Агния, Марта, Апполинария, Весна, Добромира, Забава, Лорианна, Каролина, Лукреция, Марион-Леа, Милотина, Петра, Эллада, Флора. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В Иркутской области назвали редкие и популярные имена 2022 года
Общество, Фото:
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