Часть Улан-Удэ осталась без холодной воды до вечера

Отключение произошло в посёлке Восточный



Сегодня, 7 февраля, часть Улан-Удэ осталась без холодной воды. Отключение коснулось:



- Ул. Чайковского, 11 (2 этажа), 28 (2 этажа), 22 (2 этажа), 24 (2 этажа), 26 (2 этажа)

- Ул. Гарнаева, 2 (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа), 12 (2 этажа), 14 (2 этажа), 16 (2 этажа)

- Ул. Моцарта, 2 (2 этажа), 2а (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа).



Частный сектор:



Ул. Нестерова 3,5,7,9,11,13

Ул. Гарнаева 7,7а

Ул. Чайковского 10а,12а.



Причина отключения – аварийно-восстановительные работы по переврезке нового водопровода с заменой пожарного гидранта и запорной арматуры.



Время отключения: с 09:30 до 19:00



- Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».



