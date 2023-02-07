Отключение произошло в посёлке Восточный
Сегодня, 7 февраля, часть Улан-Удэ осталась без холодной воды. Отключение коснулось:
- Ул. Чайковского, 11 (2 этажа), 28 (2 этажа), 22 (2 этажа), 24 (2 этажа), 26 (2 этажа)
- Ул. Гарнаева, 2 (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа), 12 (2 этажа), 14 (2 этажа), 16 (2 этажа)
- Ул. Моцарта, 2 (2 этажа), 2а (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа).
Частный сектор:
Ул. Нестерова 3,5,7,9,11,13
Ул. Гарнаева 7,7а
Ул. Чайковского 10а,12а.
Причина отключения – аварийно-восстановительные работы по переврезке нового водопровода с заменой пожарного гидранта и запорной арматуры.
Время отключения: с 09:30 до 19:00
- Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».
Часть Улан-Удэ осталась без холодной воды до вечера
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прежний фельдшерско-акушерский пункт находился в неудовлетворительном состоянии
Его проведут 18 февраля на озере Котокель
К участию приглашаются все желающие.
Местами столбик термометра опустится до -8
Массовая проверка проводилась в нескольких микрорайонах
Лидерство на ковре оспорят более 150 борцов Дальнего Востока
Артисты из Бурятии знакомят индусов с нашей культурой и традициями
Забайкальцев приглашают прийти на Сагаалган на площадь Ленина
Стоимость проекта составила более полутора миллионов рублей
Праздничные мероприятия запланированы на 21 февраля
Кроме них, у молодой семьи есть двое своих детей
Люди выбегали на берег
Стартуют отборочные испытания по стрельбе из пневматической винтовки среди представителей ДОСААФ и Юнармии
Детей приглашают принять участие в фестивале «Марш Победы»
Парк длиною 1 км будет работать до конца марта