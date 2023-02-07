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Часть Улан-Удэ осталась без холодной воды до вечера

Часть Улан-Удэ осталась без холодной воды до вечера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отключение произошло в посёлке Восточный

Сегодня, 7 февраля, часть Улан-Удэ осталась без холодной воды. Отключение коснулось:

- Ул. Чайковского, 11 (2 этажа), 28 (2 этажа), 22 (2 этажа), 24 (2 этажа), 26 (2 этажа)
- Ул. Гарнаева, 2 (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа), 12 (2 этажа), 14 (2 этажа), 16 (2 этажа)
- Ул. Моцарта, 2 (2 этажа), 2а (2 этажа), 4 (2 этажа), 6 (2 этажа), 8 (2 этажа), 10 (2 этажа).

Частный сектор:

Ул. Нестерова 3,5,7,9,11,13
Ул. Гарнаева 7,7а
Ул. Чайковского 10а,12а.

Причина отключения – аварийно-восстановительные работы по переврезке нового водопровода с заменой пожарного гидранта и запорной арматуры.

Время отключения: с 09:30 до 19:00

- Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал».

отключение воды

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