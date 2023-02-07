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Необычное имя дали новорождённой в Забайкалье

Необычное имя дали новорождённой в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышку назвали двойным именем

В Приаргунском районе Забайкальского края зарегистрировали рождение девочки, которой родители дали двойное имя. Девочку зовут Аделина-Галина.

По словам Татьяны, мамы новорождённой, первое имя Аделина выбрали потому, что так они хотели назвать дочь вместе с отцом. Второе имя выбрано в честь матери отца, то есть бабушки ребёнка. Аделина-Галина стала третьим ребёнком у своих родителей, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Напомним, ранее работники ЗАГС региона рассказали о редких именах, которые в течение 11 месяцев 2022 года встречались в актовых записях одному разу.
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