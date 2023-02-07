В Бурятии после прокурорского вмешательства построили ФАП

Прежний фельдшерско-акушерский пункт находился в неудовлетворительном состоянии
Прокуратура Заиграевского района Бурятии в 2021 году по обращению главы муниципального образования – сельского поселения «Первомаевское» проверила соблюдение закона об основах охраны здоровья граждан в деятельности Заиграевской центральной районной больницы.
Установлено, что структурное подразделение центральной районной больницы – здание фельдшерско-акушерского пункта в улусе Шэнэ-Буса находится в условиях неудовлетворительного технического состояния.
В суд был направлен иск к Заиграевской центральной районной больнице, министерству здравоохранения Бурятии о финансировании и строительстве нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Суд требования прокурора удовлетворил.
В результате фельдшерско-акушерский пункт в улусе Шэнэ-Буса построили, объект сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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