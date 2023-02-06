В Улан-Удэ во время массовой проверки задержали водителей без прав

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Массовая проверка проводилась в нескольких микрорайонах



Вечером в пятницу и утром в понедельник на магистральных улицах столицы Бурятии были выставлены дополнительные наряды ГИБДД. Массовая проверка автомобилистов проходила в нескольких микрорайонах Улан-Удэ. Всего наряды ДПС проверили свыше 70 транспортных средств.



В ходе рейда задержали несколько нарушителей за грубые нарушения ПДД. Двое водителей управляли транспортным средствами, не имея соответствующего права. Ещё один сел за руль автомобиля, будучи лишённым водительских прав.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, с 25 июля прошлого года злостным нарушителям ПДД грозит конфискация транспорта, которым они управляли при совершении преступлений, связанных с повторным управлением транспортом в состоянии опьянения.



За полгода автомобили изъяли у 21 злостного нарушителя. Транспортные средства конфискованы в пользу государства.

