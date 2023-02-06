Люди выбегали на берег
Накануне жители посёлков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное в Иркутской области почувствовали что-то похожее на сильное землетрясение и сильно испугались. По свидетельствам очевидцев, было целых два толчка, и они были такими сильными, что лёд задрожал. Люди выбегали на берег, сообщают «Вести-Иркутск».
По данным Байкальского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами и достигала интенсивности четыре балла.
Но по всем признакам, как говорят специалисты, это было не землетрясение. В тот момент как раз в ледовом покрове озера образовалась становая трещина.
На Байкале зафиксировали ледовые удары из-за трещины
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