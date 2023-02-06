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Творческая команда из Бурятии работает в Индии

Творческая команда из Бурятии работает в Индии
Общество,  Фото:предоставлено минкультуры РБ
Артисты из Бурятии знакомят индусов с нашей культурой и традициями

В эти дни, с 3 по 19 февраля, в штате Харьяна в Индии проходит крупнейшая международная выставка народных промыслов и текстиля. В ходе выставки в тематических павильонах участники презентуют культуры народов стран Шанхайской организации сотрудничества.

- В составе российской делегации поехала творческая команда из Бурятии, которую возглавила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Туда также вошли артист театра «Байкал» Балданцэрэнэй Баттувшин, певица Билигма Ринчинова, каллиграфист Туяна Тыхеева, и музейный сотрудник Эржена Найданова. Они продемонстрируют на выставке всю красоту и разнообразие бурятской культуры, - сообщило министерство культуры республики.

Кроме Бурятии, в Индию приехали представители из других регионов России: Татарстана, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа.

- Мы в эти два дня видели очень разных индийцев. К нашему «павильону» подходили, искренне интересовались всем, что у нас на столе, удивлялись, что мы из России. Трогали и крутили семейские куклы, гладили эвенкийский кумалан, спрашивали из какого он меха, восторгались бурятским костюмами, крутили в руках кедровые шишки, и все обращали внимание на нефритовую статуэтку. Охотно получали у Туяны мастер-классы по «небесному» письму и свои имена на старомонгольском на рисовой бумаге. С нами активно, до нашей устали, фотографировались, - рассказала о работе выставки министр культуры Бурятии. - Баттувшин рассказывал о Бурятии, приглашал на Байкал, демонстрировал игру на нескольких музыкальных инструментах. А Эржена Найданова подробно описывала каждый предмет. Каллиграфист Туяна влюбила всех, кто подходил, в «Монгол бэшэг», все хотели себе благожелания и свое имя.

Артисты из Бурятии в составе творческой делегации от России еще останутся на неделю в Индии до завершения международной выставки. Пребывание участников стран ШОС оплачивает индийская сторона.
Индия

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