В Бурятии построят две смотровые площадки для наблюдения за птицами

Стоимость проекта составила более полутора миллионов рублей



На озёрах Верхнее Белое и Нижнее Белое в Джидинском районе Бурятии планируют обустроить две смотровые площадки для наблюдения за птицами на озёрах Боргойского заказника.



Общая стоимость проекта составила 1 723 520 рублей.



В проекте предусмотрено изготовление информационных стендов, скамеек, устройство санитарной зоны и создание экотропы со знаками туристской навигации.



- Дизайн смотровых площадок будет максимально сочетаться с природным ландшафтом и представлять целостную архитектурную композицию, - сообщили в администрации Джидинского района.



Проект подготовили в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», он прошёл конкурсный отбор в министерстве туризма республики.



Солончаковые озера возле села Белоозёрск являются крупнейшим местом отдыха птиц северной Азии во время их глобальной миграции из южной, юго-восточной Азии на север, северо-запад евразийского континента, в начале тёплого сезона года.



На территории Азии подобное место отдыха перелётных птиц есть только в Джидинском районе Бурятии и в местности Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая.



Смотровые площадки будут использовать не только туристы, но и учёные-орнитологи, школьники и студенты.

