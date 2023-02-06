Стоимость проекта составила более полутора миллионов рублей
На озёрах Верхнее Белое и Нижнее Белое в Джидинском районе Бурятии планируют обустроить две смотровые площадки для наблюдения за птицами на озёрах Боргойского заказника.
Общая стоимость проекта составила 1 723 520 рублей.
В проекте предусмотрено изготовление информационных стендов, скамеек, устройство санитарной зоны и создание экотропы со знаками туристской навигации.
- Дизайн смотровых площадок будет максимально сочетаться с природным ландшафтом и представлять целостную архитектурную композицию, - сообщили в администрации Джидинского района.
Проект подготовили в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», он прошёл конкурсный отбор в министерстве туризма республики.
Солончаковые озера возле села Белоозёрск являются крупнейшим местом отдыха птиц северной Азии во время их глобальной миграции из южной, юго-восточной Азии на север, северо-запад евразийского континента, в начале тёплого сезона года.
На территории Азии подобное место отдыха перелётных птиц есть только в Джидинском районе Бурятии и в местности Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая.
Смотровые площадки будут использовать не только туристы, но и учёные-орнитологи, школьники и студенты.
В Бурятии построят две смотровые площадки для наблюдения за птицами
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