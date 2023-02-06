В Бурятии семья взяла на воспитание 12 приёмных детей

Кроме них, у молодой семьи есть двое своих детей



В Селенгинском районе Бурятии есть семьи, имеющие богатый профессиональный опыт в воспитании приёмных детей. Об одной из них рассказали в министерстве социальной защиты республики.



- Впервые молодая семья Алёны и Антона взяла на воспитание двоих детей в 2013 году. Вскоре у них родилась родная дочь. После её рождения Алена и Антон решили взять девочку, которая осталась без родителей. Сейчас она уже выросла, вышла замуж, воспитывает своих детей. С благодарностью вспоминает своих приёмных родителей, поддерживает с ними связь, - говорит исполняющий обязанности начальника отдела опеки и попечительства районной администрации Лилия Янькова.



Уже в 2016 году в дружную семью попала Алина, которая радует родителей своими успехами, победами и наградами. В 2018 году приёмная семья взяла на воспитание ещё детей. А 2021 году у родителей родилась младшая дочь.



Буквально на днях произошло очередное важное событие для семьи – родители приняли на воспитание пятерых детей-сирот. Во взрослую жизнь отправились двое ребят. Один из них продолжает проживать вместе с приемными родителями и братьями и сестрами, несмотря на совершеннолетние. Сейчас в семье 14 детей.



- Дети всегда открытые, глаза светятся - ведь в их доме присутствует благоприятная атмосфера. Они общительные, организованные, посещают школу, детский сад, дополнительные занятия. Семья богата бабушками и дедушками, которые живут по соседству, всегда помогают с детьми. Хочется пожелать сил и здоровья родителям, ещё больше энергии и положительных эмоций! – добавила Лилия Янькова.

