Всего в экспозиции более 50 уникальных гобеленов
В Иркутске открылась выставка более 50 гобеленов, сотканных из конского волоса. Гобелены изображают мотивы бурятских легенд и сказаний. Автор всех гобеленов художник-конструктор Екатерина Осипова. В 2004 году Екатерина Осипова окончила Бурятское республиканское училище культуры и искусств Улан-Удэ, где ей была присвоена квалификация «Художник-мастер» по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», сообщают «Вести-Иркутск».
- Самое сложное — это обработка волоса. Потому что его нужно скрутить под определенную толщину, чтобы она проткалась. Нам приносят хвосты, мы их чистим — от грязи вычёсываем. Потом стираем, сушим, пушим, превращаем их в такой рулончик. И уже из него делаем пряжу. Всё вручную, — рассказала Екатерина Осипова в сюжете «Вести-Иркутск».
Конские волосы художница закупает у фермеров из Эхирит-Булагатского и Нукутского районов.
В коллекции автора более 50 гобеленов. Все они созданы по мотивам бурятских легенд и сказаний — «Шаман-метаморфоз», «Писаницы Шишкино», «Танец».
Экспозиция продлится в Доме-музее Виталия Рогаля до 5 марта включительно.
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В Иркутске открылась выставка гобеленов по мотивам бурятских сказок
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