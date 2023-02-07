Его проведут 18 февраля на озере Котокель
18 февраля состоится чемпионат Бурятии по ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проходить для женщин в личном зачёте, для мужчин – в лично-командном зачёте. Местом проведения турнира станет озеро Котокель.
Принять участие приглашаются все любители зимней рыбалки. Кроме этого, ожидается приезд спортсменов из Монголии и Иркутской области. Состав команды: 3 участника.
- Мероприятие было запланировано на два дня, но так как 19 февраля будут проходить священные молебны и обряды «Дугжууба» во всех дацанах, было решено провести в один день, - сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на мормышку со льда
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.02.2023
Местами столбик термометра опустится до -8
Массовая проверка проводилась в нескольких микрорайонах
Лидерство на ковре оспорят более 150 борцов Дальнего Востока
Артисты из Бурятии знакомят индусов с нашей культурой и традициями
Забайкальцев приглашают прийти на Сагаалган на площадь Ленина
Стоимость проекта составила более полутора миллионов рублей
Праздничные мероприятия запланированы на 21 февраля
Кроме них, у молодой семьи есть двое своих детей
Люди выбегали на берег
Стартуют отборочные испытания по стрельбе из пневматической винтовки среди представителей ДОСААФ и Юнармии
Детей приглашают принять участие в фестивале «Марш Победы»
Парк длиною 1 км будет работать до конца марта
Победил проект № 3 с фигурой мужчины и женщины
Юбиляры отметят в 2023 году 90, 95 и 100 лет
О задолженности сообщило крупное федеральное спортивное издание