В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на мормышку со льда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его проведут 18 февраля на озере Котокель



18 февраля состоится чемпионат Бурятии по ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проходить для женщин в личном зачёте, для мужчин – в лично-командном зачёте. Местом проведения турнира станет озеро Котокель.



Принять участие приглашаются все любители зимней рыбалки. Кроме этого, ожидается приезд спортсменов из Монголии и Иркутской области. Состав команды: 3 участника.



- Мероприятие было запланировано на два дня, но так как 19 февраля будут проходить священные молебны и обряды «Дугжууба» во всех дацанах, было решено провести в один день, - сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



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