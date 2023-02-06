Соревнования проводились в Иволгинском районе
Дмитрий Юрьев из Мухоршибирского района и Владислава Сенотрусова из Кабанского района стали победителями первенства Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах в сильнейших возрастных категориях.
- Для многих ориентировщиков этот старт стал этапом подготовки к XVI республиканским зимним сельским спортивным играм, которые пройдут с 27 февраля по 3 марта в Прибайкальском районе. Со дня на день начнутся отборочные состязания по хоккею с мячом в Кабанском районе, далее эстафету примут Закаменский и Заиграевский районы, - рассказал министр спорта и молодёжной политики региона Иван Козырев.
По информации пресс-службы министерства спорт РБ, соревнование, прошедшее в зачёт IV этапа зимнего кубка Бурятии 2023 собрало более 100 любителей данного вида спорта самых разных возрастов из Улан-Удэ и 10 районов республики. Местом проведения была выбрана база отдыха «Лесной дворик» в Иволгинском районе.
В Бурятии разыграли очередной этап кубка по ориентированию
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