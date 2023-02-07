В Бурятии сельчанам не понравился убойный цех рядом с детским садом

Люди хотят, что он был где-нибудь подальше







- Или всё-таки убойный цех должен быть на окраине села? Мы, люди, живущие рядом, против этого, – сообщили кижингинцы. – Разъясните, пожалуйста, как должно быть по правилам.



Замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе Ульяна Хантаева пояснила: скотоубойные объекты, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») относятся к предприятиям III класса опасности и санитарно-защитная зона для них составляет 300 метров.



- Соответственно, скотобойные пункты должны располагаться вне населённого пункта на расстоянии в 300 метров от жилых домов, детских и лечебных учреждений, мест общего пользования и водоёмов, – цитирует представителя ведомства «Кижинга-инфо.24/7».









Ранее «Байкал-Daily» сообщал , что в силу вступили новые ветеринарные правила, согласно которым учреждения социальной сферы должны обеспечивать мясом исключительно через убойные пункты. Сразу три таких появятся в Кижингинском районе.

Жители Кижинги поинтересовались в местном вайбер-чате «Кижинга-инфо.24/7», может ли помещение для забоя скота находиться в центре населённого пункта – «рядом с детским садом, врачебной амбулаторией, магазинами и частными жилыми домами».