В Бурятии сельчанам не понравился убойный цех рядом с детским садом

Люди хотят, что он был где-нибудь подальше
- Или всё-таки убойный цех должен быть на окраине села? Мы, люди, живущие рядом, против этого, – сообщили кижингинцы. – Разъясните, пожалуйста, как должно быть по правилам.
Замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе Ульяна Хантаева пояснила: скотоубойные объекты, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») относятся к предприятиям III класса опасности и санитарно-защитная зона для них составляет 300 метров.
- Соответственно, скотобойные пункты должны располагаться вне населённого пункта на расстоянии в 300 метров от жилых домов, детских и лечебных учреждений, мест общего пользования и водоёмов, – цитирует представителя ведомства «Кижинга-инфо.24/7».
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в силу вступили новые ветеринарные правила, согласно которым учреждения социальной сферы должны обеспечивать мясом исключительно через убойные пункты. Сразу три таких появятся в Кижингинском районе.