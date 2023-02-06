Улан-Удэ принимает женский чемпионат ДФО по боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Открытие соревнований состоится 7 февраля



Завтра, 7 февраля, в Улан-Удэ стартуют чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди женщин 19-40 лет, юниорок 19-22 лет и 17-18 лет, девушек 15-16 лет и 13-14 лет. Соревнования пройдут в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса.



По информации министерства спорта РБ, на ринг выйдут свыше 250 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Сборная Бурятии будет представлена 20 спортсменами среди юниоров, 40 спортсменками среди женщин.



Церемония открытия начнётся 7 февраля в 17:30. Вход на соревнования бесплатный.



Программа соревнований



7 февраля

14:00-17.00 - Предварительные бои

17:30-18.00 - Торжественное открытие

18:00 - Предварительные бои



8 февраля

12:00 - Предварительные бои



9 февраля

14:00 – Четвертьфиналы



10 февраля

12:00 – Полуфиналы



11 февраля

12:00 – Финалы. Торжественное закрытие соревнований



Возрастное ограничение: 6+.



