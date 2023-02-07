Местами столбик термометра опустится до -8
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -8,-13, местами -14,-19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -11,-13.
В Бурятии сегодня тёплая погода
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