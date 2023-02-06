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У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов

У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
У мужчины не было необходимых документов на продукцию

4 февраля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии сотрудники Россельхознадзора изъяли 100 кг сухофруктов.

- Гражданин Монголии пытался провезти 100 кг сухофруктов без сопровождения фитосанитарных сертификатов из России в Монголию. У туриста были 30 кг фиников, 30 кг изюма, 40 кг чернослива, - сообщили в ведомстве.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. Продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарного сертификата. 
Россельхознадзор

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