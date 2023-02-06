У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

У мужчины не было необходимых документов на продукцию



4 февраля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии сотрудники Россельхознадзора изъяли 100 кг сухофруктов.



- Гражданин Монголии пытался провезти 100 кг сухофруктов без сопровождения фитосанитарных сертификатов из России в Монголию. У туриста были 30 кг фиников, 30 кг изюма, 40 кг чернослива, - сообщили в ведомстве.



По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. Продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.

