У мужчины не было необходимых документов на продукцию
4 февраля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии сотрудники Россельхознадзора изъяли 100 кг сухофруктов.
- Гражданин Монголии пытался провезти 100 кг сухофруктов без сопровождения фитосанитарных сертификатов из России в Монголию. У туриста были 30 кг фиников, 30 кг изюма, 40 кг чернослива, - сообщили в ведомстве.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. Продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов
Общество, Фото:
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