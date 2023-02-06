В Иркутске разрабатывают учебник по «Иркутсковедению»

Предмет может стать обязательным для школьников города



В Иркутске до конца года планируют разработать учебник по «Иркутсковедению». В этой работе принимают участие члены регионального отделения всероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество». О его деятельности на пресс-конференции рассказали первый заместитель мэра города, председатель иркутского регионального отделения РВИО Андрей Южаков и исполнительный директор общества, старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета ИГУ Александр Ануфриев.



Помимо разработки самого учебника предстоит создать методологическую литературу, рабочие тетради. Весь пакет документов будут утверждать в министерстве просвещения Российской Федерации.



– Как показывает практика, многие не знают историю родного города, своей малой родины. Здесь существенно помогает предмет «Иркутсковедение», который факультативно преподают в общеобразовательных учреждениях областного центра. Очень надеемся, что после утверждения учебника на федеральном уровне, уже в 2024 году по нему смогут заниматься школьники, а предмет станет обязательным для изучения. В перспективе планируем рекомендовать проводить уроки «Иркутсковедения» в музеях города в формате прогулок по знаменательным местам. Готовы сами в этом участвовать, – уточнил Александр Ануфриев.



Также на пресс-конференции был презентован макет памятника авиаконструкторам, уроженцам Иркутска Николаю Камову и Михаилу Милю. Памятник планируют разместить этим летом на улице Ленина в районе дома №46. Монумент, главным архитектором которого выступил Сергей Демков, выполнят из бронзы и блоков из полированного гранита двух цветов. Он будет высотой 5 м и шириной 3,3 м, основой композиции станет взлетающий вертолёт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



