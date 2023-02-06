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В Бурятии из жизни ушёл известный травматолог

В Бурятии из жизни ушёл известный травматолог
Общество,  Фото:БСМП
Виктор Бардонов более 40 лет проработал в БСМП

В воскресенье, 5 февраля, не стало заслуженного врача Бурятии, травматолога-ортопеда больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова Виктора Бардонова. В БСМП выразили глубокие соболезнования его семье, родным, коллегам и всем, кто работал с Виктором Доржиевичем и знал его не только как профессионального врача, но и как талантливого руководителя, замечательного человека, наставника и учителя, без остатка посвятившего свою жизнь спасению людей.

Прощание с известным врачом состоится в ближайшую среду, 8 февраля. Оно начнётся в 10:40 в ритуальном зале на улице Боевая, 7а, и продлится час, до 11:40.

С 1977-го по 1983-й годы Виктор Доржиевич осваивал лечебное дело в Иркутском государственном мединституте, а затем год изучал детскую хирургию в интернатуре  Иркутского института усовершенствования врачей. Там же он в 1992-ом  окончил ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия». Свой трудовой путь связал с БСМП, проработав там 42 года хирургом и травматологом-ортопедом.

На протяжении десяти лет – с 1995-го по 2015-ый годы – он возглавлял взрослое травматологическое отделение. Под руководством Бардонова сплочённый коллектив больницы работал успешно и добросовестно, постоянно увеличивая показатели качества оказания медицинской помощи.

Виктор Доржиевич в совершенстве владел различными методами закрытой и открытой репозиции переломов костей и вывихов суставов. Он уделял большое внимание совершенствованию специализированной помощи при сочетанных и множественных травмах и внедрил современные методы лечения этой патологии, благодаря чему удалось стабилизировать летальность пациентов.

Как главный внештатный травматолог городского управления здравоохранения администрации Улан-Удэ Виктор Бардонов проводил значительную организационную, консультативную и методическую работу по оказанию пациентам ортопедо-травматологической помощи. Его отличали высокий уровень профессионализма, клиническое мышление, порядочность и добросовестное отношение к врачебному долгу.

За вклад в развитие здравоохранения Виктору Доржиевичу присвоили звания «Заслуженный врач Бурятии» и «Отличник здравоохранения РФ».
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