К проекту присоединились уже более 50 девушек
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия присоединилась ко всероссийскому фотопроекту «Жёны героев». Супруги участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами.
- Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства республики и регионального «Народного фронта». В настоящее время в республиканском проекте приняли участие уже более 50 девушек, - отметила министр культуры Соелма Дагаева.
Идейными организаторами проекта в республике являются Арюна Батырова и Оксана Дашиева. Фотографами выступили Яна Мерлинская и Баян Цыренов.
- Желающие могут принять участие в онлайн-выставке проекта «Жена Героя Бурятии». Участвовать могут также жены действующих и вышедших на пенсию военнослужащих, вдовы погибших военнослужащих, независимо от звания и должности, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Требования к фотоработе:
- Фотография должна быть сделана на темном фоне в мундире супруга на профессиональный фотоаппарат.
- При фотосъемке обязательно должно учитываться хорошее освещение.
- Внешний вид: лёгкий дневной макияж
- По желанию можно отправить текст письма от супруга.
Готовую фотографию и текст необходимо направить на электронную почту [email protected] Приём работ продлится до 8 марта 2023 года.
Презентация фотовыставки (возрастное ограничение 6+) пройдет 18 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества. Все собранные денежные средства пойдут в фонд помощи воинам Бурятии в АНО «Содействие».
В Бурятии жён участников СВО приглашают принять участие в фотопроекте
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