06 февраля

05 февраля

Популярное

Семья из Улан-Удэ шокировала волонтёров, вернув им страшно исхудавшую кошку

Семья из Улан-Удэ шокировала волонтёров, вернув им страшно исхудавшую кошку
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Люди решили избавиться от животного из-за переезда

Грустной и неприятной историей о своей подопечной – кошке по кличке Булочка – поделились в соцсетях представители улан-удэнского фонда «Собака счастья». Семья, которая забрала животное, решила вернуть его уже спустя месяц. Причина банальная – переезд.

- Мы, немного обескураженные, что семья не знала о грядущем переезде,  поехали за Булочкой. Да и почему бы не взять с собой кошку, если у неё есть все прививки и паспорт и если она обработана от паразитов? Но сказали забрать – забираем. Для нас главное – благополучие животного, – отметили волонтёры. – Однако то, что мы увидели, повергло нас в шок.

Здоровая кошка, весившая почти пять килограммов и не испытывавшая никаких проблем со здоровьем, по словам представителей организации, похудела в два раза.


- Состояние у неё было ужасным – вялая, неактивная, худая, с воспалённым кишечником. Таких мы обычно с улицы подбираем, – говорят в «Собаке счастья».

Там подчеркнули: волонтёр Ирина – куратор Булочки – уже не первый год проводит беседы с потенциальными хозяевами.
 
- У неё заранее заготовлен список вопросов. Просто так кошку она не отдаст. Сама увозит, смотрит условия, даёт рекомендации по питанию. Всегда на связи, если возникнут вопросы, – пояснили в фонде. – И когда происходят такие случаи –  хозяева и соглашаются со всем, и животных любят, и знают, что это те же самые дети, за здоровьем которых надо следить, но в итоге возвращают нам больную кошку –  становится страшно. Как пристраивать своих подопечных?

Зооволонтёры недоумевают, почему нельзя прислушаться к рекомендациям и не увезти питомца в клинику, если ему плохо.
 
- Животные – это ответственность на всю жизнь! А если бы Булочка заболела через пять лет? Её бы тоже, видимо, вернули. Да, к сожалению, и у нас происходят ошибки – мы не волшебники, не телепаты и не собеседуем потенциальных хозяев с детектором лжи – а, видимо, надо, – высказались в организации.
животные кошки волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Актёр Юрий Соломин стал почётным гражданином Забайкалья
Актёр Юрий Соломин стал почётным гражданином Забайкалья
Общество, 06.02.2023
Решение об этом было принято 3 февраля
В Бурятии разыграли очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии разыграли очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.02.2023
Соревнования проводились в Иволгинском районе
В Бурятии отметят День российской науки
В Бурятии отметят День российской науки
Общество, 06.02.2023
Торжественное собрание состоится 8 февраля
Улан-Удэ присоединится к Году педагога и наставника
Улан-Удэ присоединится к Году педагога и наставника
Общество, 06.02.2023
Торжественное открытие состоится 10 февраля в КДЦ «Рассвет»
Улан-Удэ принимает женский чемпионат ДФО по боксу
Улан-Удэ принимает женский чемпионат ДФО по боксу
Общество, 06.02.2023
Открытие соревнований состоится 7 февраля
«Там можно заблудиться»: На Байкале в Бурятии построили снежный лабиринт
«Там можно заблудиться»: На Байкале в Бурятии построили снежный лабиринт
Общество, 06.02.2023
Такой арт-объект на священном озере создали впервые
В Улан-Удэ из-за «Лыжни России» усилят работу автобусов № 37
В Улан-Удэ из-за «Лыжни России» усилят работу автобусов № 37
Общество, 06.02.2023
На Верхнюю Берёзовку запустят дополнительный транспорт
В Бурятии из жизни ушёл известный травматолог
В Бурятии из жизни ушёл известный травматолог
Общество, 06.02.2023
Виктор Бардонов более 40 лет проработал в БСМП
Тротуары в Улан-Удэ усиленно очищают от снега и наледи
Тротуары в Улан-Удэ усиленно очищают от снега и наледи
Общество, 06.02.2023
За выходные в городе привели в порядок 13 улиц
Борцы Бурятии вошли в число сильнейших на Дальнем Востоке
Борцы Бурятии вошли в число сильнейших на Дальнем Востоке
Общество, 06.02.2023
Спортсмены республики завоевали 5 медалей первенства ДФО
У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов
У гражданина Монголии на границе Бурятии изъяли 100 кг сухофруктов
Общество, 06.02.2023
У мужчины не было необходимых документов на продукцию
На Байкале в Бурятии пройдёт фестиваль «Снежная открытка»
На Байкале в Бурятии пройдёт фестиваль «Снежная открытка»
Общество, 06.02.2023
Всех желающих приглашают нарисовать большую снежную открытку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^