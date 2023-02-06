Семья из Улан-Удэ шокировала волонтёров, вернув им страшно исхудавшую кошку

Люди решили избавиться от животного из-за переезда







- Мы, немного обескураженные, что семья не знала о грядущем переезде, поехали за Булочкой. Да и почему бы не взять с собой кошку, если у неё есть все прививки и паспорт и если она обработана от паразитов? Но сказали забрать – забираем. Для нас главное – благополучие животного, – отметили волонтёры. – Однако то, что мы увидели, повергло нас в шок.



Здоровая кошка, весившая почти пять килограммов и не испытывавшая никаких проблем со здоровьем, по словам представителей организации, похудела в два раза.







- Состояние у неё было ужасным – вялая, неактивная, худая, с воспалённым кишечником. Таких мы обычно с улицы подбираем, – говорят в «Собаке счастья».



Там подчеркнули: волонтёр Ирина – куратор Булочки – уже не первый год проводит беседы с потенциальными хозяевами.



- У неё заранее заготовлен список вопросов. Просто так кошку она не отдаст. Сама увозит, смотрит условия, даёт рекомендации по питанию. Всегда на связи, если возникнут вопросы, – пояснили в фонде. – И когда происходят такие случаи – хозяева и соглашаются со всем, и животных любят, и знают, что это те же самые дети, за здоровьем которых надо следить, но в итоге возвращают нам больную кошку – становится страшно. Как пристраивать своих подопечных?



Зооволонтёры недоумевают, почему нельзя прислушаться к рекомендациям и не увезти питомца в клинику, если ему плохо.



- Животные – это ответственность на всю жизнь! А если бы Булочка заболела через пять лет? Её бы тоже, видимо, вернули. Да, к сожалению, и у нас происходят ошибки – мы не волшебники, не телепаты и не собеседуем потенциальных хозяев с детектором лжи – а, видимо, надо, – высказались в организации.

Грустной и неприятной историей о своей подопечной – кошке по кличке Булочка – поделились в соцсетях представители улан-удэнского фонда «Собака счастья». Семья, которая забрала животное, решила вернуть его уже спустя месяц. Причина банальная – переезд.