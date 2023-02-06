На Ольхоне откроется парк ледовой скульптуры

Парк длиною 1 км будет работать до конца марта



С 13 февраля по 20 марта на острове Ольхон будет работать парк ледовой скульптуры «Olkhon Ice Park». Посетители смогут увидеть экспозицию ледовой скульптуры протяжённостью 1 километр,



Особенностью «Olkhon Ice Park» является создание ледовых скульптур по технике «ледопластика». Ледопластика – это создание скульптуры, где в качестве материала используются не готовые кубы льда, а ледяные наплески.



- Наплеск образуется в результате заледенения капель волн, разбивающихся о берег. Поэтому эксперты называют такой подход к скульптуре совместным творением человека и природы. Мастера приезжают без готовых эскизов, на месте придумывают скульптуру и создают произведение, используя скалы и окружающую среду как часть композиции. Ольхон идеально подходит для направления «ледопластика». В мире не так много мест доступных для массового посетителя, где имеется возможно создавать такие работы, - сообщают организаторы фестиваля «Olkhon Ice Fest».



Произведения простоят до конца марта, после чего вновь превратятся в байкальские волны. Формат мероприятия рассчитан на семейный и групповой отдых, поэтому на площадке будут организованны интерактивные развлекательная локация для детей, с горками и развлечениями, а также фотозоны и другие объекты. Мероприятие проводится бесплатно и открыто для всех посетителей.



Возрастное ограничение: 0+.

