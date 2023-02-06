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В Улан-Удэ вводят строгие правила к установке новых памятников

В Улан-Удэ вводят строгие правила к установке новых памятников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь для установки памятника, даже на частной территории, необходима инициативная группа в 100 человек

В Улан-Удэ вводят особые правила по размещению новых памятников.

- Принятый правовой акт отвечает большому общественному запросу жителей города. Положение устанавливает порядок увековечивания памяти выдающихся государственных и общественных деятелей, а также значимых исторических событий. В этом положении предусмотрено также создание комиссии, которая будет рассматривать заявки по устройству памятников от населения и принимать решения об их установке, - сообщил на брифинге начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству - главный художник города Даши Анчиров.

В состав специальной комиссии, которая будет решать, быть или не быть новому памятнику, вошли сотрудники мэрии, историки, архитекторы и другие представители общественности.

Вопрос будет решаться в несколько этапов.

Сперва необходимо подать заявку от населения в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии. В течение трёх рабочих дней после регистрации ходатайства комитет либо направит заявку в комиссию, либо откажет в согласовании. Это только первый пункт долгой и сложной процедуры, где можно на первом этапе сразу получить отказ.

После этого комиссия и градостроительный совет Улан-Удэ рассматривают эскиз памятника, обсуждают его, выносят решение (в целом, процедура занимает 11 дней). Затем комиссия проводит общественное обсуждение.

И наконец последний этап - комиссия рассматривает ходатайство, проверяет прилагаемые к нему документы и заключения в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. По результатам рассмотрения ходатайства комиссия принимает одно из следующих решений: поддержать, отклонить, или рекомендовать увековечить память в другой форме.

Как заявил главный художник города, благодаря тому, что будут проводиться общественные обсуждения, вопрос о решении того или иного памятника «будет рассматриваться объективно и всесторонне».

- Отмечу, что ранее вопрос по публичным обсуждениям этот не был отрегулирован. В этом году наконец-то создали этот документ. И хотим, чтобы заявители внимательно ознакомились с этим актом и в соответствии с ним обращались с комитет, - добавил Даши Анчиров.

Для подачи заявки на установку памятника выдающегося деятеля теперь нужна инициативная группа не менее 100 человек.

- Да, любой человек может подать заявки, кроме самих родственников выдающихся людей. Также в эскизном проекте должно быть показано, как будет выглядеть памятник. И должна быть информация о смете на памятник, и о порядке финансирования проекта, - рассказал главный художник города.

Отметим, новое положение касается только исторических и выдающихся деятелей и не касается прочих сказочных персонажей и литературных героев. Это может быть, к примеру политический деятель, деятель искусств, который уже умер, или со дня смерти которого прошло не менее 10 лет.

Также Даши Анчиров подчеркнул, что что памятники выдающимся деятелям, которые любой человек захочет разместить на частной территории, тоже будут проходить процедуру согласования так же, как и памятники на общественной территории. «Процедура согласования теперь касается всех памятников», -резюмировал он. 
памятник

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