Малочисленные народы СФО и ДФО напишут этнодиктант



В феврале пройдёт IV всероссийский этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с международным участием, посвящённый Международному Дню родного языка. Этнодиктант проводится в рамках международного десятилетия языков коренных народов мира (IDIL 2022-2032).



К участию приглашаются учащиеся СОШ, обучающиеся ссузов и вузов, как владеющие родным языком, так и начинающие изучать его, учителя родного языка и воспитатели дошкольных учреждений, языковые активисты, сотрудники научно-исследовательских институтов, учреждений культуры, книжных издательств, представители региональных отделений ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и другие организаций, а также все желающие.



Ведущими этнодиктанта выступят лекторы-эксперты из числа учителей и преподавателей родных языков, учёных-североведов, научных сотрудников ИЛИ РАН, членов региональных отделений ассоциации и активные носители родных языков.



- Тема IV этнодиктанта – «Фольклорные герои моего народа», которая позволит участникам прикоснуться к глубокой народной мудрости, выраженной в особом отношении к окружающему миру, вечной борьбе добра против зла. В фольклорных текстах коренных народов ярко отражены история, культурные традиции, связанные с их обычаями, образом жизни, мировоззрением. Главными героями фольклора выступают как духи и божества, являющиеся воплощением сил добра и зла, так и богатыри эпоса, мифов, легенд, представленные в образе сильных, могущественных главных героев произведения, - сообщает пресс-служба ассоциации КМНСС и ДВ РФ.



IV этнодиктант пройдёт в два этапа. Очный этап состоится 20 февраля в Санкт-Петербурге в президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Заочный этап пройдёт в период с 14 по 21 февраля в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ближнем и дальнем зарубежье, в том числе с применением онлайн-технологий.



Возрастное ограничение: 6+.

