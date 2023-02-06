Жительницу Бурятии оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Она оставила комментарий, подрывающий авторитет российской армии, на сайте работодателя







Согласно материалам дела, женщина, которая трудится в энергокомпании, находилась на работе, в служебном кабинете. Она зашла в Интернет и разместили в общем доступе на официальном сайте организации комментарий о спецоперации, тем самым исказив и дискредитировав задачи по использованию ВС РФ и сами Вооружённые силы.



На заседании женщина пояснила, что дискредитация не была её целью и не признала свою вину. Однако суд решил, что это подтверждается совокупностью исследованных доказательств – протоколом об административном правонарушении, рапортом, скриншотом с сайта компании, объяснением и показаниями самой работницы организации и другими материалами дела.



При назначении наказания учли характер правонарушения, способ его совершения, личность виновной, её имущественное положение и то, что ранее она к административной ответственности не привлекалась. Отягчающих обстоятельств не оказалось.



- Эти действия расценены как публичные призывы против проведения военной специальной операции и использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан и поддержания международного мира и безопасности, что подрывает авторитет и доверие граждан к ВС РФ, – пояснили в Гусиноозёрском городском суде.





Жительницу Селенгинского района Бурятии признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и её граждан). Протокол в отношении женщины рассмотрел Гусиноозёрский городской суд. Её признали виновной и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Нарушительница пыталась оспорить это решение в Верховном суде республики, однако его оставили без удовлетворения.