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Попугаев из Иркутской зоогалереи развлекают «копошилкой»

Попугаев из Иркутской зоогалереи развлекают «копошилкой»
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
У птиц высокий уровень интеллекта, и им постоянно нужны новые развлечения

Сотрудники Иркутской зоогалереи показали, чем занять попугаев, чтобы те не заскучали. В природе эти птицы постоянно чем-то заняты – собирают семена, откусывают побеги и цветы, раскалывают орехи, разыскивают самые спелые плоды, поднимают кору в поисках личинок... Всё светлое время суток уходит на обследование окрестностей и поиск еды.



В зоопарках и при домашнем содержании, когда всё необходимое хозяева приносят на «блюдечке с голубой каёмочкой», питомец может элементарно заскучать, объясняют специалисты. «А учитывая очень высокий уровень интеллекта этих птиц, недостаток эмоций и впечатлений приводит к печальным последствиям», - пояснили в зоогалерее.

- Вот и придумали ответственные заводчики попугаев такое понятие как «копошилка». В довольно большую ёмкость помещаются относительно не съедобные, но и не вредные элементы. Веточки, скорлупки, кожура от цитрусовых, сухоцветы, шишки – в общем, всё то, что можно долго с интересом перебирать, изучать, грызть, но при этом не получать дополнительных калорий (ожирение никто не отменял), - сообщили в зоопарке.

По их словам, попугаи радуются свежей «копошилке» от души, громко сообщая всем вокруг о своём отличном настроении.
птицы

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