На выставке будут представлены товары ведущих компании из Монголии и Бурятии
С 8 по 12 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) в Улан-Удэ пройдёт масштабная международная российско-монгольская выставка-ярмарка «Волшебный Белый Месяц». На ней ведущие компании из Монголии и Бурятии представят продукты, товары для здоровья, санаторно-курортные услуги и многое другое.
Всего планируется участие около 100 российских и монгольских предприятий.
- Главная задача выставки – это возрождение добрососедских отношений наших стран, экономических связей, выходы на реальные деловые контракты, обмен товарами, услугами и даже технологиями. Надеемся, что на выставке предприниматели смогут найти себе партнёров среди монголов и завязать долгосрочные отношения, - сообщил на брифинге замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталий Хамарханов.
По словам директора «Байкал-Экспо» Татьяны Бесединой, на выставке будет по 50 компаний с двух стран. От Монголии крупные представители – это холдинг APU, кашемировые компании Gobi, Eermel. А Бурятию представят шоколадная фабрика «Амта», санаторно-курортное учреждение «Байкалкурорт» и другие.
В рамках выставки также пройдут B2B встречи, деловые переговоры и заключения договоров. Выставка будет работать каждый день с 10:00 до 18:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Улан-Удэ уже проходила подобная выставка-ярмарка в рамках проведения первого российско-монгольского форума. Тогда был заключен ряд контрактов о сотрудничествах.
- По сути, это продолжение прошлогоднего форума, - добавила Татьяна Беседина.
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В Улан-Удэ пройдёт международная российско-монгольская ярмарка
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