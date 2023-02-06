Местами столбик термометра опустится до -5 градусов
В ближайшие три дня в Бурятии преимущественно без осадков. В ночные часы довольно морозно – местами до -36 градусов, а днём почти весенняя погода – местами до -5.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 7 февраля, по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и северу при облачности -13,-18, днём -8,-13, местами -14,-19.
8 и 9 февраля также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -31,-36, по Прибайкалью при облачности -15,-20, днём -10,-15, местами до -5, по северу при облачности -16,-21.
Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, февраль будет чуть теплее, чем обычно.
В Бурятию в ближайшие дни заглянет весна
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