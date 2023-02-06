Вырывает еду из рук: В Улан-Удэ спасают истощённую породистую собаку

Хозяева безжалостно вышвырнули лабрадора на улицу
В местном паблике «Животные 03 Улан-Удэ» на днях забили тревогу. Там рассказали про собаку породы лабрадор по кличке Арлена, которая в сильные морозы оказалась на улице. Животное сильно истощено. При этом у него есть хозяева.
- Это девочка. Она живёт на улице и её абсолютно не кормят, а сама она вынуждена кормить пятерых своих щенков. Страшно истощена, трясётся, вырывает еду из рук. Ужасное состояние, – говорится в публикации, датированной 4 февраля.
Волонтёры, которых судьба четвероногой красавицы не оставила равнодушными, заявили: её нужно забрать у владельцев.
- Ищем настоящего любящего хозяина, который примет породистую собаку и доведёт её «до ума», стерилизует и будет любить, – отметили в группе.
Желающим оставить животное у себя пообещали привезти его. Перед этим ему даже готовы сделать все необходимые прививки и стерилизовать. Вся необходимая информация и контакты для связи есть в группе vk.com/pets__03 в «ВК».
Она оставила комментарий, подрывающий авторитет российской армии, на сайте работодателя
Теперь для установки памятника, даже на частной территории, необходима инициативная группа в 100 человек
У птиц высокий уровень интеллекта, и им постоянно нужны новые развлечения
Хозяева безжалостно вышвырнули лабрадора на улицу
На выставке будут представлены товары ведущих компании из Монголии и Бурятии
Местами столбик термометра опустится до -5 градусов
Оксана Чистякова работает на маршруте № 134
Одну из наших землячек уже пригласили на разбивание кинотарелки
Сидевшему в салоне человеку стало плохо
Герой России стал почётным гражданином Забайкалья
Снайперы работают в составе пар и групп
На пути Ивана Давыдова и Павла Каманина встречаются различные преграды
Виновных лиц привлекли к административной ответственности
Для создания своей киностудии девушка выиграла грант в один миллион рублей
Вопросы можно задавать до конца будущей недели