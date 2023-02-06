Вырывает еду из рук: В Улан-Удэ спасают истощённую породистую собаку

Хозяева безжалостно вышвырнули лабрадора на улицу







- Это девочка. Она живёт на улице и её абсолютно не кормят, а сама она вынуждена кормить пятерых своих щенков. Страшно истощена, трясётся, вырывает еду из рук. Ужасное состояние, – говорится в публикации, датированной 4 февраля.







Волонтёры, которых судьба четвероногой красавицы не оставила равнодушными, заявили: её нужно забрать у владельцев.



- Ищем настоящего любящего хозяина, который примет породистую собаку и доведёт её «до ума», стерилизует и будет любить, – отметили в группе.







Желающим оставить животное у себя пообещали привезти его. Перед этим ему даже готовы сделать все необходимые прививки и стерилизовать. Вся необходимая информация и контакты для связи есть в группе vk.com/pets__03 в «ВК».







В местном паблике «Животные 03 Улан-Удэ» на днях забили тревогу. Там рассказали про собаку породы лабрадор по кличке Арлена, которая в сильные морозы оказалась на улице. Животное сильно истощено. При этом у него есть хозяева.