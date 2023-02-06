Снайперы работают в составе пар и групп
В Бурятии военнослужащие подразделения снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя в городских условиях. При этом учитывается опыт современных вооружённых конфликтов.
- Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить длительные засады.
В Бурятии снайперы учатся тактике в условиях городского боя
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