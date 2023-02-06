В Бурятии отберут «Юных ворошиловских стрелков»

Стартуют отборочные испытания по стрельбе из пневматической винтовки среди представителей ДОСААФ и Юнармии
В рамках возрождения движения «Ворошиловский стрелок» на базах образовательных учреждений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, пройдут отборочные квалификационные испытания по стрельбе из пневматической винтовки среди представителей ДОСААФ и юнармейцев.
- Основными целями движения являются военно-патриотическое воспитание допризывной молодёжи, изучение техники безопасности при обращении с оружием, а также совершенствование навыков стрельбы из стрелкового вооружения, - сообщает пресс-служба ДФО.
По итогам испытаний лучшим стрелкам из рядов Юнармии и ДОСААФ будут вручены знаки «Юный ворошиловский стрелок», а отличившимся и выполнившим дополнительные испытания участникам будет вручён знак «Юный ворошиловский стрелок первого класса».
Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа, навыки, полученные в ходе соревнований, помогут представителям ДОСААФ и Юнармии повысить свой уровень начальной военной подготовки.
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